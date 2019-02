Per aquest primer àpat temàtic del parc a taula, adreçat especialment a periodistes i bloggers del món de la gastronomia, la Confraria de Pescadors de Vilanova ha proposat i aportat tres espècies de peix com són la mòllera de fang, la sírvia i el moll de roca, tots relativament fàcils de trobar a les peixateries encara que no molt reconegudes pel públic. Tot i que són espècies en alça en el sector de l’alta restauració, el seu preu encara és econòmic, amb un important valor nutricional i culinari.

Els tres són peixos interessants perquè es pesquen només determinats mesos de l’any, cosa que permet diversificar el consum i restar pressió a altres peixos més demandats. El consum de peix de temporada, en general, permet que les espècies tinguin més temps per recuperar-se i un ús de les arts de pesca més sostenibles, com són les nanses, l'encerclament, el palangre o el tresmall.

Els alumnes de l’Escola d’Hostaleria de Castelldefels van concretar la seva proposta culinària en sis plats: Romesquet de mòllera de fang amb musclos, Mòllera de fang amb humus, espinacs alls tendres i coca de milfulles, Tros de sírvia fumada amb alvocat i all verd, Ceviche de sírvia amb maduixetes i groselles, Arròs cremós de moll de roca i, per últim, Moll de roca amb compota de tomàquet i noddles de sípia. I de postres, Babà al rom amb crema i fruits vermells, en homenatge a l’origen italià del Parc a taula. Tots els plats van estat cuinats, presentats i servits pels mateixos alumnes de l’Escola.

Per la seva banda, la D.O Penedès va fer una proposta de maridatge de set vins del Celler Credo, Can Ràfols dels Caus i el Celler de l'Hospital Sant Joan Baptista de Sitges. Tots els vins van ser presentats pels respectius enòlegs.

L’àpat va tenir un caràcter divulgatiu i, entre plat i plat, es van anar fent breus presentacions. Així, el responsable del Parc a taula a la Diputació de Barcelona, Xavier Roget, va explicar el programa, el president de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú, Jaume Carnicer, va exposar les tres espècies de peix i com les pesquen. Per la seva banda, el director dels parcs del Garraf i Olèrdola, Santi Llacuna, va fer una explicació sobre les característiques d’aquest territori, juntament amb la responsable del Centre d’Estudis del Mar, Flora Portas, que va presentar l’Espai Marí Costes del Garraf.

A la presentació van assistir-hi el diputat adjunt d'Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, Jesús Calderer, la regidora de Comerç, Turisme, Hostaleria i Habitatge de l’Ajuntament de Castelldefels, Ana Quesada, així com el vicepresident de la Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA), Jose García.