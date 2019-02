Com cada any, l’acte de Rezero celebrat al Recinte Modernista de Sant Pau, ha aglutinant als diferents sectors del país implicats en la prevenció de residus i ha batut el record en assistents. El context actual en el que es desenvolupa l’acte anual de Rezero és del tot favorable i il·lusionant en quant als canvis normatius que comencen a prioritzar la prevenció de residus i, especialment, la reducció dels elements plàstics d’usar i llençar, tant a nivell europeu amb la nova Directiva de Plàstics d’un sol Ús, com amb les propostes normatives que s’estan vertebrant a diferents territoris de l’estat (Navarra, Balears o Catalunya).



Rezero s’ha caracteritzat des de la seva creació per posar el focus en la prevenció de residus, esdevenint una entitat referent en aquest àmbit tan oblidat des de fa molts anys. L’entitat sempre intenta anar més enllà, no quedant-se només amb la problemàtica i les dificultats sinó aportant solucions i, alhora, compartir i donar visibilitat a d’altres experiències internacionals o locals que ajuden a avançar cap a la prevenció i el consum responsable.



És per això que, en l’acte anual de Rezero celebrat aquest 7 de novembre, ha presentat la 1ª Edició dels Premis Anuals #Rezero, on s’ha volgut reconèixer, visibilitzar i estimular les accions de prevenció de residus i consum que també contribueixen a assolir una societat residu zero.



En aquesta primera edició s’han establert 4 categories (comerç, empresa, administració local i entitat) i un premi honorífic.



En el marc dels Premis #Rezero, la fundació Rezero ha atorgat una distinció especial a la iniciativa del Govern de les Illes Balears per proposar una llei pionera en l'àmbit europeu pel que fa a la implantació de mesures de prevenció. La prohibició de determinats envasos d'un sòl ús, la reutilització, el desenvolupament de la Responsabilitat Ampliada del Productor, l'obligatorietat de la recollida selectiva de la fracció orgànica, la reducció del malbaratament alimentari o la implantació de sistemes de retorn per garantir la qualitat dels materials són algunes de les mesures que Rezero valora molt positivament per tal de tancar el cicle dels recursos naturals, posar fre a l'abandonament de residus al medi natural i protegir el territori balear i el mar Mediterrani.



Han recollit el premi el Conseller de Medi Ambienta, Agricultura i pesca, Vicenç Vidal, i el Director General d’Educació Ambiental, Qualitat.

El Conseller Vicenç Vidal afirmava durant l'acte: “Volem agraïr a Rezero per aquest Premi Honorífic. Aquesta llei que proposem està pensada, no només pel que fa a la reducció i a la gestió de residus, sinó que proposa el model de país que volem”



En Sebastià Sansó afegia “Quan vam proposar la llei no ens esperavem un reconeixement a tants nivells perquè el que hem proposat ens sembla evident per aplicar la jeraquia dels residus. Ho hem fet absolutament per la responsabilitat que tenim com a govern”.



En la categoria d’Entitat han obtingut el premi #Rezero les entitats SETEM i XES pel projecte PAM a PAM, perquè esdevé una eina col·lectiva que contribueix a la transformació social cap a una economia solidària. És un clar exemple per a que la societat Residu Zero sigui una realitat, a partir del foment i el compartir el consum ètic i responsable. El Premi l’ha recollit Toni Cantero activista del mapa.



La iniciativa de l’Ajuntament de Barcelona en l’obligatorietat de disposar de gots reutilitzables amb dipòsit a les guinguetes de les platges de la ciutat ha estat la guanyadora en la categoria d’Administració Local. Els elements reutilitzables com els gots i tot tipus de vaixella són claus per reduir l’impacte dels productes d’un sol ús, especialment en un entorn com les platges de la ciutat de Barcelona que reben diàriament una gran pressió de visitants. La mesura es troba en línia amb les mesures que s’estan plantejant en la futura Directiva europea de Plàstics d’un sol ús. El Premi l’ha recollit Carles Vázquez, Director de Neteja i Gestió de Residus de l’Ajuntament de Barcelona.

La venta de productes de proximitat a granel sense embolcalls i el facilitar envasos reutilitzables del rebost de Sant Andreu s’ha emportat el Premi #Rezero en la categoria Comerç. S’ha valorat la projecció d’aquest comerç que és conscient del seu paper per impulsar i engrescar la seva clientela cap a l’estil de vida Residu Zero, tot garantint el dret dels seus consumidors a consumir sense generar residus. El Premi l’ha recollit Zaida Campos, propietària del comerç.

La “Vida dels Jocs i les Joguines” d’Espai Ambiental Cooperativa és el projecte guanyador en la categoria d’Empresa pel seu excel·lent tracte en el consum d’alternatives de consum responsable de jocs i joguines. Rezero ha valorat com l’Espai Ambiental encara el fet de transmetre a la ciutadania el cicle de vida dels productes i com pot canviar el simple acte de consum de triar una producte o un altre. El Premi l’ha recollit Jennifer Coronado.

Els membres de Patronat de Rezero han estat els encarregats de lliurar el premi per cada categoria i els reconeixements als finalistes.