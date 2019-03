El Parc Natural de Montsant, juntament amb l’Associació Prioritat, que impulsa la candidatura a la UNESCO Priorat – Montsant - Siurana, i des del Fòrum Agrari del Priorat, organitza aquest 14 de desembre a les 17 hores una jornada tècnica per reivindicar la varietat i singularitat dels productes locals de la zona i els seus beneficis per a la salut. Adreçada a tots els qui participen al circuit de comercialització local, des de productors fins a consumidors finals, s’organitzarà a partir de dues ponències divulgatives i dos casos pràctics, per posar de relleu aquest actiu sobretot per al públic visitant.