L’objectiu de la declaració d’aquestes zones de protecció és múltiple:

· Detectar zones que mantenen unes condicions de sons naturals o de baixos nivells de soroll o bé de foscor natural.

· Delimitar-les i preservar-les amb una figura jurídica de protecció.

· Elaborar un pla d’actuacions que en permeti la conservació i, si escau, la millora del seu ambient acústic i lumínic.

· Senyalitzar i difondre l’existència d’aquestes zones i promoure’n el gaudi.

· Aprofitar aquestes zones com a elements de sensibilització i educació ambiental.

El conseller Damià Calvet ha posat de relleu l’atractiu turístic que suposen la foscor i la tranquil·litat i, en aquest sentit, ha valorat que “aquesta certificació dona aquest valor afegit, que és turisme, economia i generació d’ocupació”. Calvet ha explicat que “Catalunya ha estat sempre pionera” pel que fa a actuacions per pal·liar la contaminació lumínica i, en aquesta línia, el Departament obrirà pròximament una convocatòria d’ajuts, per un valor total de 350.000 euros, “per anar substituint les lluminàries més tradicionals per lluminàries més modernes amb menys impacte en la biodiversitat i en la percepció del cel”.

Preservar la foscor del cel

Els punts de referència són llocs d’un singular valor astronòmic o natural en els quals s’augmenta la protecció contra la contaminació lumínica per dotar-los d’una protecció especial. La resolució del conseller determina les característiques específiques que han de complir les instal·lacions d’il·luminació situades en aquest punt per garantir que tant l’impacte ambiental com l’afectació dels ecosistemes i la dispersió de la llum siguin els mínims possibles. Actualment a Catalunya només existeix un altre punt de referència, l’Observatori Astronòmic del Montsec, amb la seva àrea d’influència.

La figura del punt de referència ve establerta per la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn,

Millora de l’enllumenat

Fins el moment, s’ha identificat la zona de qualitat acústica i lumínica, s’ha delimitat l’àrea objecte del projecte i se n’ha fet la tramitació administrativa per a la seva protecció. Els punts de major qualitat del cel nocturn de la zona donen com a resultat una foscor 40 vegades superior a la de zones urbanes com la de Tarragona, fet que permet veure milers d’estrelles i la Via Làctia a l’estiu amb total claredat. A partir d’ara, cal portar a la pràctica el pla d’actuacions, que comportarà una millora de l’enllumenat i l’augment d’activitats de sensibilització i educació ambiental i de foment del turisme sostenible.

La Diputació de Tarragona col·labora i coordina projectes d’adequació de l’enllumenat públic municipal per minimitzar les repercussions ambientals i energètiques, tot garantint la seva funció lumínica. El Departament de Territori i Sostenibilitat té previst obrir una línia de subvencions per a actuacions municipals de millora de l’enllumenat les properes setmanes que prioritzi totes les actuacions que es portin a terme en una zona protegida.

El projecte impulsarà actuacions d’adequació de l’enllumenat amb la instal·lació de tecnologia LED PC-Ambre, de tonalitat ataronjada, que permet estalvis d’energia d’entre el 30% i el 70%, i la reducció de més d’un 80% de la llum emesa cap al cel.

Mantenir la tranquil·litat

Donada la petita dimensió dels municipis que envolten el Parc, la Generalitat ha valorat que els nuclis urbans dels municipis també complien les condicions estrictes de zona tranquil·la que contempla la normativa, per la qual cosa s’ha declarant zona tranquil·la no només el Parc sinó també els nuclis urbans dels municipis de l’entorn.

La declaració de la zona d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA) comporta que hagi de complir amb els requisits següents:

· No estar compresa en zones de soroll d’infraestructures existents o projectades.

· No sobrepassar entre les 8 i les 21 hores un valor límit d’immissió de 50 decibels (dB) i, entre les 21 i les 8 hores, de 45dB.

En aquesta àrea es considera com a valor límit d’immissió el valor del soroll de fons o ambiental més 6dB. Els valors només es poden sobrepassar en períodes especials, com en el de la recollida de l’avellana, l’oliva i la verema.

A Catalunya, les altres zones declarades com a ZEPQA són una àrea de sòl no urbanitzable del municipi del Papiol (Baix Llobregat) i quatre més situades en parcs periurbans de la ciutat de Barcelona.

La singularitat de Montsant

La Serra de Montsant té una elevada diversitat biològica i escàs grau d’artificialització, configura un paisatge singular i de gran valor que conté espècies vegetals d’especial interès i esdevé alhora una de les principals reserves de fauna de les serralades litorals mediterrànies. A banda de les seves qualitats naturals i paisatgístiques, disposa d'un patrimoni cultural testimoni de l'ocupació i de les activitats antropogèniques que s’hi han desenvolupat al llarg dels segles. El patrimoni immaterial més destacable i que ha marcat amb més profunditat la vida a la zona és el de la espiritualitat. El nom de la serralada, Montsant, també ens indica que la muntanya ha estat, des d'antic, un indret d'espiritualitat. En són testimonis antics topònims com Colldemònecs.

La tranquil·litat i la foscor són valors ambientals intrínsecs del Parc als quals se’ls ha de donar valor i que tenen una gran potencialitat de ser aprofitats com a recurs de sensibilització ambiental i turístic.

Atracció del turisme sostenible

El projecte és una oportunitat per captar un turisme sostenible interessat en la tranquil·litat, l’escolta de la natura i l’observació del firmament. Permet tenir una oferta complementària i no estacional als molts atractius turístics de la zona. A més, s’alinea perfectament amb l’adhesió a la Carta Europea del Turisme Sostenible i altres iniciatives que té en marxa la comarca com la candidatura de paisatge cultural agrícola Patrimoni Mundial de la UNESCO.

Gràcies a la declaració, el Parc es pot situar en una posició referent entre els parcs de Catalunya en termes d’educació ambiental en matèria de soroll i contaminació lumínica.

Coordinació interadministrativa

El Parc Natural de la Serra de Montsant és qui ha impulsat el projecte i ha redactat el pla d’actuacions per a la zona de protecció. La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic n’ha fet la coordinació i ha realitzat la campanya de mesuraments per certificar les qualitats de tranquil·litat i foscor natural, amb la col·laboració del personal del Parc, del Departament de Meteorologia i Astronomia de la Universitat de Barcelona, i del Parc Astronòmic del Montsec.

Per elaborar i tramitar el projecte s’ha treballat conjuntament amb els ajuntaments i la Diputació de Tarragona, que ha donat suport tècnic en la millora de l’enllumenat i jurídic en la tramitació als municipis. El Consell Comarcal del Priorat ha donat suport logístic. Tres municipis que no formen part del Parc s’han afegit al projecte: Gratallops, Poboleda i Torroja del Priorat.