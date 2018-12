Aquí podeu veure el seu discurs complet. Ho fa en anglès, més avall en trobareu una transcripció:

Val la pena llegir tot el text, amb tots els ets i uts, perquè el missatge és concís, contundent i demolidor:

"Em dic Greta Thunberg. Tinc 15 anys i soc de Suècia. Parlo en nom de Climate Justice Now!. Molta gent diu que Suècia és només un país petit, i no importa el que fem. Però he après que mai s'és massa petit per marcar la diferència. I si alguns nens poden ocupar titulars a tot el món pel fet de no anar a l'escola, imaginin el que podríem fer tots junts si realment volguéssim.

Però per fer això, hem de parlar amb claredat, per molt incòmode que sigui. Només parleu d'un creixement econòmic verd etern, perquè teniu massa por de ser impopulars. Només parleu de seguir endavant amb les mateixes males idees que ens han portat a aquest desastre, fins i tot quan l'única cosa sensata a fer és estirar el fre d'emergència. No sou prou madurs per dir-ho clarament. Fins i tot aquesta càrrega se'ns deixa als nens.

Però no m'importa ser impopular. Em preocupa la justícia climàtica i el planeta viu. La nostra civilització està sent sacrificada perquè un nombre molt reduït de persones continuïn guanyant enormes quantitats de diners. La nostra biosfera s'està sacrificant perquè els habitants rics de països com el meu puguin viure en el luxe. Els sofriments de molts paguen pels luxes d'uns pocs.

L'any 2078 celebraré el meu 75 aniversari. Si tinc fills, potser passaran aquest dia amb mi. Potser em preguntaran sobre vosaltres. Potser preguntaran per què no vau fer res mentre encara hi havia temps per actuar. Vosaltres dieu que estimeu els vostres fills per damunt de tot, però els esteu robant el seu futur davant dels seus ulls.

Fins que comenceu a centrar-nos en el que cal fer, més que en el que és políticament possible, no hi ha esperança. No podem resoldre una crisi sense tractar-la com una crisi. Hem de mantenir els combustibles fòssils soterrats, i ens hem de centrar en l'equitat. I si les solucions dins del sistema són tan difícils de trobar, potser hauríem de canviar el sistema.

No hem vingut a suplicar als líders mundials que es preocupin. Ens heu ignorat en el passat i ens tornareu a ignorar. Ens hem quedat sense excuses i ens quedem sense temps. Hem vingut aquí per fer-vos saber que el canvi arriba, tant si us agrada o no. El poder real pertany a la gent. Gràcies."

Els nens, les grans víctimes de l'escalfament global

La Greta també va fer una roda de premsa a Katowice el dia 4, en què va fer extensiu el seu missatge de protesta que porta cada divendres al seu país: "Ens enfrontem a una amenaça existencial. És la crisi més gran que mai s'ha enfrontat a la humanitat. Hem de fer alguna cosa ara, perquè demà pot ser massa tard".

La jove subratlla que són els nens els qui heretaran un món amb un desgavell climàtic: "Som nosaltres els qui viurem en aquest món. Si jo visc fins als 100 anys, arribaré a l'any 2103. Això és molt de temps, i tots els nens que viurem en el futur ho haurem de fer amb el desgavell que totes les generacions han creat. Ho haurem de netejar tot i això no és just".

Per això, convida que més joves se sumin a la seva protesta: "Insto tothom a fer el mateix que jo: tots els divendres seuré fora del Parlament suec, fent vaga pel clima, fins que Suècia estigui alineada amb l'Acord de París. I crec que els nens ens hem d'enfadar, fer sentir les nostres veus i fer que totes les generacions siguin responsables del que han creat".