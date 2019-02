El doctor Steve Carpenter, Premi Ramon Margalef d'Ecologia 2018

El doctor Steve Carpenter ha estat guardonat amb el Premi Ramon Margalef d’Ecologia 2018, el guardó més important que atorga la Generalitat, juntament amb el Premi Internacional Catalunya.

En la catorzena edició, el jurat ha distingit “el seu treball creatiu i original, que ha transformat la nostra comprensió dels ecosistemes”. Concretament, ha destacat “la seva creativitat i dedicació en la seva disciplina principal, la limnologia, que ha aportat millores significatives i contínues a la nostra comprensió dels llacs i l'ús racional dels recursos hídrics”.

Ha valorat “la seva excel·lent recerca, que comprèn la ciència de l'ecosistema i el seu ús en el desenvolupament de solucions de gestió per a problemes ambientals complexos”, posant de relleu que “la seva investigació, docència i divulgació ha tingut impacte tant a escala local, nacional i mundial”.

Reconegut com un dels científics mediambientals més influents del món en l'àmbit de l'ecologia, el doctor Carpenter és membre de l’Acadèmia Nacional de Ciències dels Estats Units, i president del Comitè de Ciència del Programa sobre Canvi de l’Ecosistema i Societat de “Future Earth”. És coeditor en cap de la revista “Ecosystems” i membre de les juntes governamentals del Centre de Resiliència d’Estocolm. De 1999 a 2009 va liderar la recerca sobre llacs temperats del nord dins del programa de la Xarxa de Recerca Ecològica a Llarg Termini de la Universitat de Wisconsin-Madison, i el 2009 va esdevenir director del Centre de Limnologia d’aquesta universitat.

El seu treball ha servit per construir ponts entre la teoria ecològica, l’experimentació i la gestió de problemes complexos, combinant models teòrics i pràctics en llacs a gran escala. Ha ajudat a comprendre els ecosistemes d'aigua dolça, especialment pel que fa al cicle del fòsfor i el seu impacte en l’ecosistema del llac i l’eutrofització (que indica un desequilibri de nutrients que el fan poc saludable). Així, va idear estratègies per gestionar el cicle del fòsfor. En aquest sentit, sosté queA més, el seu estudi sobre cascades tròfiques en llacs, iniciat el 1982, va proporcionar el fonament conceptual per a molts estudis ecològics posteriors, i van influir en la gestió dels ecosistemes a nivell mundial.

Al llarg de la seva carrera ha rebut diverses distincions per la seva tasca científica, com ara la medalla Naumann-Thienemann de la Societat Internacional de Limnologia, el Premi G. Evelyn Hutchinson de la Societat Americana de Limnologia i Oceanografia, el Premi Robert H. MacArthur de la Societat Ecològica d’Amèrica, el Premi a l’Excel·lència en Ecologia (Premi ECI) de l’Institut Ecològic d’Ecologia Limnètica, i el Water Prize d’Estocolm. Ha publicat 5 llibres i uns 450 articles científics.

Més enllà de les seves contribucions científiques en ecologia i limnologia, Carpenter també ha tingut un paper clau en la lluita internacional cap a la millora de la sostenibilitat. En veure la necessitat d'integrar les ciències socials i ecològiques, Carpenter ha col·laborat amb científics i economistes de tot el món, i s’ha posicionat com a líder mundial en la ciència social i ecològica integrada per a la sostenibilitat. Va liderar un grup important de l'Avaluació dels Ecosistemes del Mil·lenni (MA) de les Nacions Unides, la creació de futurs escenaris per al planeta, i va codirigir el Programa Internacional sobre Canvi en els Ecosistemes com a part del MA.

Reconeixement als líders de l’ecologia

Amb el Premi Ramon Margalef d’Ecologia, la Generalitat distingeix des del 2004 persones d’arreu del món que treballen per avançar en la descoberta de la ciència ecològica. Es concedeix en honor a la memòria del professor Ramon Margalef (Barcelona, 1919-2004), un dels màxims exponents mundials, reconegut per la seva contribució en la tasca científica i intel·lectual en el camp de l'ecologia moderna.

El premi, que compta amb una dotació de vuitanta mil euros i una obra d’art en memòria de Ramon Margalef, s’atorga després d’analitzar el seguit de candidatures presentades cada any per Institucions universitàries, escoles superiors, centres de recerca, acadèmies científiques o amb branques científiques i altres institucions de finalitat anàloga. En edicions anteriors, han estat premiades personalitats com Sandra Díaz, Josep Peñuelas, Robert E. Ricklefs, David Tilman, Sallie Chisholm, Daniel Simberloff, Juan Carlos Castilla, Simon Levin, Paul Ehrlich, Daniel Pauly, Paul Dayton, John Lawton, i Harold Mooney. Enguany, l’acte de lliurament d’aquest guardó se celebrarà el 17 de desembre.