INFLUENCERS DE PROXIMITAT Els influencers són veïns i veïnes reconeguts a nivell municipal que donen el tret de personalització de la campanya a cada municipi. En total a la comarca hi participen més de 50 influencers que, a través de la seva imatge, consells, i suport als mitjans de comunicació, reforçaran tant el missatge com la campanya.

FESTIVAL STREET ART Concurs on participen municipis amb la pintada d’un mural a la paret de 20m2 sobre la matèria orgànica i el seu reciclatge com a temàtica. Els murals són pintats per graffiters i també per alumnes d’instituts i escoles, segons cada municipi. Els artistes guanyadors seran obsequiats amb premis d’entre 1.500€ i 500€, segons la categoria. El jurat el formen membres professionals sobre medi ambient i el món artístic. El Festival s’inicia durant la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, i finalitza el 15 de desembre: – Rubí: 17 de novembre. – Vacarisses: 18 de novembre. – Rellinars: 20 de novembre. – Santa Perpètua de Mogoda: 22 de novembre. – Matadepera: 23 de novembre. – Palau-solità i Plegamans: 24 de novembre. – Castellar del Vallès: 25 de novembre. – Sentmenat: 1 desembre. – Polinyà: 15 de desembre.

EXPOSICIÓ SOBRE PLÀSTICS I PUNT INFORMATIU SOBRE RESIDUS Una exposició itinerant per a públic familiar, on es podrà veure des del material que dóna origen al plàstic, el petroli, fins a descobrir què se’n fa dels plàstics reciclats i com reduir-los, passant pels impactes que aquest material causa al medi ambient. Olors, imatges, i textures instal·lades en una carpa que ens faran descobrir, de manera amena, tot el que gira al voltant d’aquest element amb tantes propietats de resistència i durabilitat, que alhora pot causar un fort impacte ambiental si no es gestiona correctament. Juntament amb l’exposició itinerant, s’hi trobarà un punt informatiu sobre residus, on s’hi podrà preguntar tots els teus dubtes i es podrà també aconseguir un cubell per separar la matèria orgànica a casa i bosses compostables. Finalment, es podrà també gaudir d’una visita virtual amb ulleres 360º al Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental, per poder viure l’experiència d’on va a parar la brossa quan no es recicla correctament.

SCAPE ROOM Som a l’any 2150, i alguns pocs supervivents del planeta Terra que van aconseguir escapar l’any 2058 de l’imminent final del planeta a causa dels greus impactes ambientals que sofria, ara es troben sense recursos per seguir sobrevivint a les seves naus interplanetàries. Seguint les seves indicacions i entrarem en un laboratori del 2058 abandonat, on haurem de resoldre els enigmes ambientals que ens portaran a aconseguir la clau per ajudar als supervivents de les naus. Així podran retornar a la Terra i tornar-hi a viure de nou, preservant el seu equilibri ecològic. Aquesta activitat és apta per públic familiar, i té una durada d’una hora. El calendari d’actuacions previst, és: 24 novembre: Sant Llorenç Savall a la Festa dels Geganters 15 desembre: Montcada i Reixach (Parc de Nadal) 16 desembre: Castellar del Vallès (Fira de Nadal) 27 desembre: Viladecavalls (Patge Martí) 28 desembre: Palau-solità i Plegamans (Parc de Nadal) 2 gener: Barberà del Vallès (Parc de Nadal) 12 gener: Matadepera En paral·lel, també s’ha ofert aquesta activitat a les escoles i instituts, amb un gran èxit de convocatòria, amb més de 100 activitats programades. El format scape room escolar estarà actiu a les escoles que ho han sol·licitat des del novembre fins el mes de maig de 2019. Hi passaran més de 10.000 nenes i nens els propers mesos.

L’OLI ENS MOU Entre els mesos de gener i març, un educador ambiental equipat amb una cargobike, visitarà diferents municipis pertanyents al Consorci per informar sobre els sistemes de recollida de l’oli vegetal de cadascun. Durant la campanya, se seguirà millorant el servei de recollida d’oli comarcal ofert pel Consorci ubicant 60 nous contenidors d’oli domèstic a diferents municipis. S’informarà als veïns més propers a aquests nous contenidors amb un targetó que se’ls penjarà a la porta de casa.

INSPECCIÓ DE BOSSA OBERTA Per tal de visibilitzar tots els residus que podrien ser reciclats i en canvi, van a parar al contenidor de rebuig, se seleccionaran alguns contenidors de rebuig de diferents municipis i se n’obriran les bosses per tal de veure quins són els tipus de residus que s’hi llencen i quins d’ells podrien haver estat reciclats. Els resultats d’aquestes inspeccions seran publicades als mitjans de comunicació i xarxes socials del Consorci.