El Tribunal Constitucional ja va aixecar la suspensió de la Llei, excepte per a determinats articles relacionats amb el fracking. Cal, però, la retirada del recurs per garantir el ple desplegament de la norma. A l’espera que es concreti, i davant la possibilitat que l’Estat no retiri el recurs de tots els articles, Calvet ha explicat que ”nosaltres, el que no farem es canviar la legislació, ni una coma, perquè volem que, en les parts més importants que afecten la fiscalitat, pugui ser operativa” ja que, ha insistit, “creiem que és una llei útil, moderna, avançada i de les primeres del sud d’Europa i la volem aplicar íntegrament”. És per això que “entenem que el compromís de la ministra, que la va arribar a lloar, és manté”, ha reblat. Calvet ha remarcat la importància de poder-la aplicar plenament, sobretot pel que fa a la fiscalitat, que permetrà a la Generalitat disposar d’eines com, per exemple, ajuts per millorar l’eficiència dels habitatges o per a la renovació de vehicles lleugers, que contribuirà a aconseguir un parc de vehicles més net i de baixes emissions.

Territorialització de la fiscalitat

El conseller ha volgut recordar que el Constitucional ja ha donat la raó a Catalunya diverses vegades pel que fa a la territorialització dels instruments financers de fiscalitat ambiental ja que disposa de plenes competències en aquest àmbit. Per això la delegació catalana ha posat aquest tema sobre la taula durant la reunió. Calvet ha posat l’exemple que en la recaptació dels impostos “en gasos fluorats, del 0’7% de l’IRPF dedicat als temes ambientals, o de la subhasta d’emissions, van a una caixa única de l’Estat i en moltes ocasions es dediquen a temes no ambientals. O, quan es fan els repartiments, és amb visions territorials úniques”. “Catalunya necessita que aquests impostos tinguin una orientació ambiental i que rebem com a país allò que necessitem”, ha fet arribar a la ministra.