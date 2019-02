Aquesta tardor, 18 municipis de la comarca del Segrià, entre els quals set de garriguencs, han canviat els contenidors pel porta a porta i, segons assegura el seu Consell Comarcal, el canvi ha disparat l’índex de reciclatge fins el 85%.

Fonts del Consell de les Garrigues asseguren que les dades del 2017, que situaven la comarca en l’última posició de Catalunya amb nomésun 26% d’índex de reciclatge, no eren correctes. “S’ha detectat que no s’estaven afegint les dades de recollida de runa domiciliària, que gestiona una empresa privada, i en cas d’incorporar-se farien augmentar el percentatge total”, es diu. L’any 2017, el percentatge de runa a la comarca era del 0,11. Amb tot, el Consell afirma que el setembre del 2018 s’hauria assolit més del 30% de reciclatge i, si continiua la tendència, enguany es podria arribar a ser la 20a comarca de Catalunya. Pel 2020, el Consell veu factible arribar al 40% amb les campanyes de conscienciació que s’estan duent a terme “i la implicació tant dels municipis com dels garriguencs i garriguenques”.

Congelació de la factura als ajuntaments

Un dels incentius que l’Agència de Residus de Catalunya ha trobat per augmentar els índexs de reciclatge és augmentar el cost per cada tona de deixalles que no es reciclen i fan cap a l’abocador. Si fins el 2012, el cànon sempre era el mateix, 10 euros per tona, a partir d’aquell any va començar a pujar gradualment. Aquest 2018 ja és de 35,6€/tona i el 2019 serà de 41,3€. Davant d’això, el Consell Comarcal ha optat per no repercutir la pujada als ajuntaments i assumir-ne la diferència. L’augment del 26% de reciclatge al 30% és el que, segons el president comarcal, Antoni Villas, permetrà fer front a la despesa.

Xerrades i visites

Durant els mesos de setembre i octubre, el Consell ha impulsat 14 xerrades a diferents municipis, amb una assistència total d’unes 470 persones, on s’ha explicat com es pot augmentar el reciclatge. i s’ha posat èmfasi en el requisit de la UE d’arribar al 50% l’any 2020. Igualment, s’han fet visites a establiments per recordar-los la necessitat de separar els residus tal com marca la llei i s’han retolat contenidors de rebuig i orgànica a les Borges, uns adhesius que es posaran també a Juneda i Arbeca.

L’estiu de l’any passat ja es va anunciar una campanya comarcal per millorar els resultats, amb visites a establiments i mercats, però va tenir poca incidència en les dades de tancament d’any.

Ampliació de l’abocador

Un dels efectes dels baixos índexs de reciclatge és l’acumulació de residus a l’abocador comarcal de les Borges, que ha calgut ampliar, amb un cost d'1,3 milions d'euros, afegits als 500.000 per segellar el recinte actual. Aquest setembre van començar les obres, que es preveu que durin cinc mesos. Actualment, es troben al 20% d’execució.