Marc Arza, regidor d’Urbanisme, afirma que “el pla de la bicicleta és un document treballat i de consens, amb previsions d’actuacions a curt, mig i llarg termini, que ens permetrà potenciar l’ús de la bicicleta a la ciutat. Ara comença a donar el seu fruits amb les primeres obres previstes, que han de relligar la xarxa actual de carrils bici i, concretament, connectar el centre de la ciutat amb les grans infraestructures de transport”.

Les obres que ara es comencen a realizar preveuen la connexió del carril bici des del tram final del passeig Sunyer fins a l’estació de tren. Així, a la plaça de Joan Rebull, s’adequarà el carril exterior de la rotonda per fer-lo compartit amb la bicicleta. També es reforçarà l’itinerari en calçada amb senyalització horitzontal i vertical, i a totes les sortides de la rotonda. I al carrer del Bisbe Borràs es projecta un carril bici unidireccional per cada sentit de la circulació. En aquest vial el carril se situa entre la vorera i la línea d’aparcament, que de en batería passarà a ser a en cordó.

L’itinerari ciclable del passeig Sunyer de baixada es realitza per una Zona 30 prioritat bici. La bicicleta accedirà a la calçada de baixada del passeig Sunyer com la resta de vehicles rodats. L’itinerari de pujada es realitza per un carril bici en vorera. Per tal de connectar-lo amb la rotonda, es continuarà l’actual carril bici demolent part de la jardinera del passeig Sunyer adjacent a la rotonda i prolongant el carril bici en vorera.

Les altres dues obres de la Fase 1 del Pla Específic de la Bicicleta de Reus, definides com a immediates, són les següents:

Connexió de l’estació d’autobusos amb el carril bici del parc Mas Iglesias : El carril bici que hi ha a la vorera de l’avinguda del President Macià no presenta una connexió adient amb l’estació d’autobusos. La rotonda de la plaça del Canal no permet encabir un carril bici sense eliminar un carril de circulació, per això es proposa un nou pas de vianants a l’avinguda del President Macià amb una connexió directa al carril bici actual del Parc de Mas Iglesias.

Reforç de la senyalizació a les zones 30: Millores en la senyalització horitzontal dels passejos i del Tomb de Ravals. Es preveu millorar la senyalització d'aquests itineraris ciclables de zona 30, on la bicicleta té prioritat a partir de reforçar la senyalització horitzontal dels espais compartits amb el trànsit motoritzat. A les interseccions semafòriques s'implementarà una zona d'avançada de bicicletes, és a dir, una zona de detenció diferenciada per a cotxes i per a bicicletes per quan el semàfor es posa vermell; d'aquesta manera, es dona prioritat i visibilitat a les bicicletes en el moment de l'arrencada, quan el semàfor es posa verd. Les ubicacions d'aquestes actuacions són les cruïlles: passeig Sunyer amb el Camí de Aleixar, passeig Prim amb el Camí de Ruidoms, i passeig Prim amb el carrer de Mare Molas.

Fases 2 i 3 del pla

La segona fase del Pla Específic de la Bicicleta de Reus té com a objectiu millorar les connexions nord-sud de la ciutat creant eixos de connexió amb l’Hospital i la zona universitària de Bellissens. Aquesta fase contempla actuar en més de 5.600 metres de via, amb projectes als carrers: avinguda de Prat de la Riba, carrer del Dr Robert, carrer de Sant Joan, passeig de Misericòrdia, avinguda de la Salle, avinguda de St Bernat Calbó, carrer de Closa de Mestres, Camí de Tarragona, avinguda del President Macià, carrer de Mercè Marçal, carrer de Carles Riba, avinguda de Josep Pla, avinguda de Bellissens, carrer de l’Argentina, carrer de Jaume Vidal i Alcover i carrer de Bernat Desclot.

La tercera i última fase té com a objectiu pacificar les zones residencials de la perifèria de Reus, així com continuar el carril bici del polígon Agro-Reus. La fase està condicionada a la millora de la permeabilitat dels itineraris no motoritzats amb les grans infraestructures viàries i ferroviàries que envolten la zona de més densitat urbana de la ciutat. Aquesta fase és a llarg termini i preveu actuar en més de 10 quilòmetres.