Catalunya acollirà el Circular Economy Hotspot l'any 2020

La candidatura de Catalunya ha guanyat el procés per a acollir l’edició de l’any 2020 del Circular Economy Hotspot, una trobada internacional de governs, empreses i organitzacions, on els països mostren les seves polítiques i accions encaminades cap al desenvolupament de l’economia circular. Així, Catalunya podrà ser la seu d’aquesta important trobada i mostrar a la resta de països participants totes les iniciatives i projectes que promouen l’economia circular, tant des de l’administració pública, com des de l’àmbit privat i no governamental.