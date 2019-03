Els residus que es podran portar a aquestes noves instal·lacions de recollida són residus especials de mida petita com piles, discos compactes, petits electrodomèstics, mòbils vells, bombetes, i oli domèstic, entre d'altres.

“Es imprescindible que aquests residus no s'aboquin als contenidors ni es deixin a la via pública per poder fer-ne un tractament adequat que no suposi una agressió per a l'entorn”, va destacar la presidenta del SAC (Serveis Ambientals de Castelldefels), la regidora Candela López (Movem).