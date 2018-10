Aquesta decisió ha estat presa després que, l'any 2014, l'organització ecologista Greenpeace presentés una queixa davant l'ACCC per l'ampliació d'una llicència d'operació il·limitada a la central nuclear de Borssele, als Països Baixos, que havia estat concedida per l'executiu holandès sense cap avaluació d'impacte ambiental. Els ecologistes van rebre les conclusions finals del Comitè el passat 12 d'octubre i, des d'aquell moment, són legalment vàlides, i es presentaran per a la seva confirmació a la 7a Sessió de la Reunió de les Parts, que tindrà lloc el 2021.

A l'estat espanyol, Greenpeace ha informat i demanat diverses vegades als ministeris de Medi Ambient i Indústria -actualment units en el ministeri de Transició Ecològica- de la necessitat de fer un estudi d'impacte ambiental, en compliment tant dels convenis d'Aarhus com d'Espoo, abans d'ampliar la vida de les centrals nuclears. A l'Estat, però, a diferència dels Països Baixos, l'ampliació de la llicència de la central de Garoña (Castella i Lleó) no es va arribar a concedir. En el cas de les centrals nuclears operatives actualment a Catalunya, Vandellós II té permís per operar fins l'any 2020 i Ascó I i Ascó II fins els anys 2024 i 2026, respectivament. L'altra central construïda al nostre país, Vandellós I, va ser tancada per ordre ministerial el 1990 després d'un incendi declarat l'any anterior.