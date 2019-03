Després d’instaurar durant anys el porta a porta per als envasos i el cartró de comerços amb bona acceptació, i una prova pilot al barri de Racolta que els va fer adonar de la importància de la separació en origen, Besalú ha complert un mes des de la instauració del porta a porta general a tota la vila. Les dades dels primers 30 dies parlen d’una reducció del rebuig en pràcticament un 50%, així com l’increment de la recollida d’envasos i de la fracció orgànica, que en els primers quinze dies va passar de 6 a prop de 14 tones recollides.

El sistema encara s’ha de consolidar. Queden per resoldre qüestions com el paper complementari que hauria de jugar la deixalleria i la col·locació de contenidors a tocar dels grans productors, així com la conscienciació entre els veïns per complementar el porta a porta amb l’autocompostatge de la fracció orgànica, en un municipi majoritàriament constituït per habitatges unifamiliars amb jardí.

Per a l’alcalde de Besalú, és simptomàtic que el municipi garrotxí que històricament s’ha oposat a la construcció de l’abocador sigui el que lideri el canvi de model cap al porta a porta a la comarca.

Per a la instauració del porta a porta, Besalú ha fet un anàlisi de planificació per conèixer les fortaleses i debilitats del sistema. Entre aquestes últimes es troba el turisme de residus, consistent en què els veïns del municipi on es fa el porta a porta deixen les escombraries en contenidors de municipis veïns. A l’alcalde no li consten queixes dels ajuntaments. En tot cas, considera que, si es donés, seria propi de la implantació del sistema i se solucionaria amb la seva consolidació.