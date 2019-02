Berga triplica la recollida de la fracció orgànica

Cal remarcar que només són unes primeres dades i, fins passat un temps, no es podrà fer una valoració completa. No es tenen dades exactes dels envasos i del paper i cartró però es preveu que els percentatges també hauran augmentat.

Està previst que, a principis de la setmana vinent, es presentin les primeres dades, quan s’hagi tancat tot un cicle als tres municipis que van iniciar el Porta a porta el 4 de novembre: Avià, Berga i Vilada. A les primeres recollides hi ha hagut errors i desajustos que tant des del Consell Comarcal del Berguedà, com des dels ajuntaments i l’empresa responsable de la recollida estem treballant per anar-los corregint i reduir-los al mínim.

Els percentatges de reciclatge als nou municipis que van iniciar el Porta a porta el passat 14 d’octubre continuan al voltant d’un 75%, triplicant també els índex abans de la implantació del nou model.

Per últim, es demana a la població que no faci abocaments incontrolats i segueixi el calendari i les instruccions per a la correcta recollida dels residus. Es pot trobar tota la informació a www.triem.cat o a les oficines d’atenció al ciutadà que obren regularment a cada municipi. També agraïm la col.laboració i bona predisposició de la gran majoria de la població per fer funcionar el nou model de recollida.