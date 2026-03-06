Bellpuig estren el sistema porta a porta

Els contenidors han desaparegut de les places i els carrers de Bellpuig i Seana. El municipi de l’Urgell estrena el sistema de recollida de residus Porta a Porta.
Imatge: Urgell TV
De dilluns a diumenge, les escombraries dels habitants de Bellpuig cada nit es trauran el carrer amb cubells, seguint un calendari que reparteix l’aportació de residus en 5 fraccions (orgànica, envasos, paper i cartró, vidre i resta).
Es tracta de l’únic municipi de tota la comarca de l’Urgell que es llança al Porta a Porta amb la totalitat de fraccions possibles, àrees d’emergència per a aportacions excepcionals i deixalleria. Tanmateix, també es tracta del darrer municipi de la comarca que se suma a la recollida porta a porta, fent que els residus de totes les poblacions de l’Urgell es gestionin amb la recollida selectiva a través del sistema porta a porta.
La implantació del nou sistema de reciclatge a Bellpuig i Seana arriba després que el consistori hagi repartit els cubells a cada habitatge i hagi respost als dubtes de la ciutadania amb diverses xerrades destinades, de forma separada, per a ciutadans i empreses.
Una taxa fixa i una de variable
Les noves taxes aplicades pels serveis de recollida, transport i tractament dels residus municipals, es composen d’una part bàsica, diferenciada per a immobles i per a establiments comercials i industrials i, d’una part variable, la qual ve determinada en funció del nombre d’aportacions anuals de fracció orgànica. Aquells usuaris que facin les aportacions de restes orgàniques anuals, regulades per l’ordenança, quedaran exempts de la part variable de la quota.
Un pas mes cap a la normativa mediambiental europea
L’aplicació del sistema requereix un canvi d’hàbits per part de la ciutadania i, per tant, no tothom n’ha sigut partidari, per això ha estat un dels aspectes més controvertits de la legislatura actual. No obstant això, segons declara l’alcalde, Jordi Estiarte: ‘El model de recollida Porta a Porta no respon a una decisió improvisada ni ideològica, sinó a una necessitat normativa, econòmica i ambiental que respon a un marc normatiu europeu.’
Segons declara l’Agència de Residus de Catalunya, els resultats de recollida selectiva assolits en els municipis que tenen en marxa sistemes porta a porta són en general superiors, tant en quantitat recollida com en qualitat de la separació (en general se situen entre el 60 i el 80% de recollida selectiva).