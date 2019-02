10 de novembre: Barcelona i el canvi climàtic. Itinerari de descoberta . A partir de les 11h al Col·legi d’Ambientòlegs de Catalunya. Es tracta d’un mapatge pel districte de Sant Martí que té com a eix el canvi climàtic. L’itinerari, coordinat pel COAMB, forma part del Mapa Barcelona + Sostenible i pretén mostrar la influència del fenomen del canvi climàtic a la ciutat i les accions que s’estan duent a terme per mitigar-ne els efectes. Més informació al COAMB

9 de novembre: Jornada Científica sobre el canvi climàtic . Sala Auditori, Barcelona Activa. c/ Llacuna 162. des de les 9.00 h fins les 14.30h. L’acte consistirà en un seguit de taules rodones liderades pels diferents actors que han col·laborat en els informes sobre com el canvi climàtic pot afectar Barcelona.

13 i 14 de novembre: C40 Regional Meeting i diàleg “C40 Talks: Cities Getting de Job Done”. Fira de Barcelona.



En el marc del Smart City Expo World Congrés, l’Ajuntament de Barcelona, juntament amb la xarxa de ciutats C40 i la Fira de Barcelona organitzen aquests debats amb alcaldes, professionals del sector i especialistes per explorar com les ciutats estan treballant per fer front als efectes del canvi climàtic.



Entre altres activitats, l’Alcaldessa, Ada Colau, participarà en el primer debat conjuntament amb alcaldes de Milà i Atenes.

14 de novembre: Jornada “Dones: liderant la lluita contra el canvi climàtic”. L’acte tindrà lloc a l’Auditori Calàbria 66 a les 18h.



Una oportunitat única de conèixer alguns projectes líders en la lluita contra el canvi climàtic, i el rol i reptes que les dones tenen en ells.

El Pla A de Madrid. Inés Sabanés. Regidora de medi ambient de Madrid.

Amsterdam contra el canvi climàtic. Eveline Jonkhoff. Ajuntament d’Amsterdam.

El Pla Clima de Barcelona. Janet Sanz. Tinenta d’Alcaldia de l’Ajuntament de Barcelona.

L’IPCC, científics del clima. Marta Rivera-Ferre. Universitat de Vic. Redactora del sisè informe del IPCC sobre el canvi climàtic.

El programa C40 de Dones pel clima. Hervé Marro, C40.

Més informació