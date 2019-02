Barcelona Energia s’obre a la ciutadania

A partir d’aquest 12 de novembre s’obre el període per a la contractació del servei de subministrament elèctric de Barcelona Energia a la ciutadania. La comercialitzadora metropolitana d’energia elèctrica, cent per cent pública, ofereix energia renovable certificada amb criteris de transparència pel que fa a l’origen de l’energia i els costos de la factura, i de promoció de l’autogeneració d’energia fotovoltaica. Oferirà assessorament als usuaris i les usuàries per a una eficiència més gran en el consum, i també s’obriran espais perquè la ciutadania pugui participar en la governança de la comercialitzadora.

El servei estarà operatiu a partir de l’1 de gener del 2019 i abastirà, en una primera fase, 20.000 llars de Barcelona i l’àrea metropolitana. Suposa un pas endavant en la promoció d’una nova cultura energètica i en la transició cap a la sobirania energètica de la ciutat.

Energia renovable i de proximitat

Fins ara, Barcelona Energia subministra electricitat a 3.908 punts de llum: l’enllumenat de la ciutat, l’habitatge públic, els equipaments i les oficines municipals i els mercats

La comercialització d’energia renovable certificada i de proximitat suposa deixar de dependre de l’oligopoli elèctric actual i combatre els efectes del canvi climàtic amb la reducció dels gasos amb efecte d’hivernacle que es produeixen amb el transport de l’energia que consumim, i també es redueixen les pèrdues energètiques que es produeixen en aquest transport.

Consulteu tota la informació sobre Barcelona Energia a barcelonaenergia.cat.