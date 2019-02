Alliberada a Mas de Melons una àliga daurada recuperada

Durant aquest temps, l’animal ha estat en tractament i supervisió per part del personal tècnic del centre de fauna, per tal de fer el seguiment de l’evolució del seu estat de salut. L’alliberament es va dur a terme ahir, davant la presència d’una trentena de persones.

Més de 100 parelles a tot Catalunya

L’àliga daurada és un dels depredadors més poderosos a Catalunya. Sovint s’alimenta d’ungulats, i, fins i tot, captura guineus i altres depredadors. Té una envergadura que supera els 2 metres, la qual només és superada pels grans carronyers com els voltors i trencalossos.

Des del 1973, quan es trobava amenaçada i en regressió, amb unes 70 parelles a Catalunya, s’ha anat recuperant, i actualment hi ha més de 100 parelles, motiu pel qual ja no es considera amenaçada.

El gruix de la seva població es troba als Pirineus i Prepirineus. Als anys 70, fora d’allà només havia unes poques parelles als Ports de Tortosa-Beseit, i una o dues parelles més en algunes serralades tarragonines. Tanmateix, actualment n’hi ha a totes les grans serralades tarragonines, i ha recolonitzat algunes gironines. Fins i tot es troben en algunes zones poc humanitzades de la plana de Lleida.

Un cop els polls han volat del niu i ja han aprés a caçar, abandonen el territori on han nascut, iniciant una vida nòmada que durarà uns pocs anys, durant els quals busquen llocs tranquils amb aliment abundant. La reserva natural de Mas de Melons és una d’aquestes zones on s’instal·len temporalment les àligues joves en dispersió, i és per a això que s’ha escollit aquest espai.

Reserva natural singular

La Reserva Natural de Mas de Melons i Secans de Lleida abasta un espai extens de baixa altitud, amb ecosistemes propis de la plana. Destaquen els ambients de caire estèpic, grans extensions desarborades i dominades per petites plantes, i cultius extensius de cereal. Acull moltes espècies d’ocells que a Catalunya tenen una representació molt baixa, com ara l'alosa becuda.