Amb la inauguració, aquest dijous, del Segon Congrés de Pobresa Energètica, al qual no ha assistit cap representant del govern, tant els ajuntaments com les entitats socials han reclamat a la Generalitat i al govern espanyol que acabin de desplegar la llei de pobresa energètica, i que obliguin les empreses subministradores a redactar reglaments i convenis per aclarir, d'una vegada per totes, com es paguen els deutes acumulats de les famílies. Per Gabriel Fernández, regidor d'Acció Social de l'Ajuntament de Sabadell, és una qüestió urgent: "No podem perdre més temps. Hem d'obligar les companyies, exigir que es posi en una taula de negociació la solució al greu problema del deute acumulat."

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha dit que cal evitar les factures abusives i l'endeutament de les famílies: "S'ha d'evitar que hi hagi famílies que es quedin endeutades de per vida, com ha passat amb les hipoteques abusives, també amb les factures abusives de la llum o d'altres serveis energètics." Colau ha afegit que cal que les dues administracions s'impliquin d'una vegada per totes i facin un front comú perquè les empreses energètiques es facin corresponsables del deute acumulat per les famílies vulnerables:"Cal un pas més i cal que la llei 24/2015 es compleixi realment, específicament, fent que la Generalitat assegui les grans companyies i les obligui a signar els convenis que preveu la llei i que fins ara s'han negat a signar."

A Catalunya, unes 400 mil persones estan en una situació de pobresa energètica. Només a Barcelona, s'ha atès cinquanta mil persones i s'han evitat uns deu mil talls de llum, gas o aigua des que fa menys de dos anys que funcionen els punts d'assessorament energètic als diferents districtes.

Programa A-porta, els picaportes del barri

Un dels principals problemes és quantificar la pobresa energètica. Per això, la Confederació d'Associacions de Veïns de Barcelona ha posat en marxa un pla per fer una radiografia de la situació i, de passada, ajudar les famílies a estalviar.

Es tracta del programa A-porta, que, a través dels picaportes, persones conegudes dels veïns del barri que van casa per casa per conèixer la situació energètica de les persones més vulnerables. També les informen i ajuden a tramitar les bonificacions a què tenen dret.

El Dani i la Gladys són veïns coneguts de Ciutat Meridiana, i tenen la confiança dels altres veïns. Això els facilita l'accés a les cases per ajudar-los amb els problemes de pobresa energètica que ells també han viscut.

Daniel Pérez: "Al ser gent coneguda del barri t'obren més portes, i es refien més. Després els expliques que jo he estat igual i veus casos que et sorprenen... Molta gent et diu: o pago o menjo."

Gladys Patricia Tantaléan: "Som veïns que treballem per als veïns, empoderant-los, donant-los informació, coneixements perquè puguin entendre les factures. Cada euro per a cada família que viu a Ciutat Meridiana compta molt."

La Souad és una altra veïna que ha rebut formació per ajudar els seus veïns a revisar factures i veure si poden pagar menys. Fa cinc mesos que visita a la Maria i, de moment, ha aconseguit reduir més de vint euros la factura de l'aigua, i li està tramitant altres bonificacions.

Maria Alejandrina: "Si em baixa de 70 a 50 euros, això m'afavoreix i aquests diners ja em queden per a aliments, per al menjar."

Souad Bouzid: "T'expliquen els seus problemes, i hi ha gent que no arriba a final de mes i no pot menjar."

La Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya va engegar el programa a Ciutat Meridiana fa dos anys, i l'ha estès pels barris de Vallbona i Torre Baró. Els picaportes han pogut entrevistar a fons més de 1.300 famílies, i esperen poder radiografiar les 5.500 vivendes de la zona.

D'aquesta manera han pogut veure que un 20% dels veïns tenen problemes per escalfar casa seva i pagar factures. I amb aquestes dades Serveis Socials podrà fer una acció més directa en aquesta zona, explica el coordinador del projecte A-porta, Celso Pérez: "Podem veure informació per fer una radiografia d'un barri concret de Barcelona, però que pot servir de termòmetre de pobresa energètica a Catalunya. Dades molt difícils d'aconseguir."

I també s'han trobat molta gent sola i dependent, com la Clara, una veïna que fins ara passava l'hivern amb el llum apagat i sense encendre la calefacció per no gastar. Com que gairebé no es pot moure, els picaportes li estan tramitant els papers per sol·licitar bonificacions, i portar-l'hi a l'Ajuntament. La Clara diu que els té "una confiança total": "A una persona que no conegués no li donaria les meves dades, ni res."

Una confiança i una xarxa veïnal que la Confederació d'Associacions de Veïns voldria estendre per tot Catalunya.