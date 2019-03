Airbnb ha triat Igualada perquè tant la ciutat com la comarca gaudeixen d’una sèrie d’atributs molt particulars per desenvolupar aquest Lab de noves destinacions: una geografia propera a un hub de comunicacions; un teixit econòmic, industrial i comercial arrelats i amb un pla d’internacionalització; la presència de coneixement gràcies a ser seu universitària; una forta tradició cultural i una reconeguda experiència en l’organització d’esdeveniments internacionals, com el REC.0 o l’European Balloon Festival, entre altres. Aquests valors, combinats amb eines tecnològiques i l’empoderament dels emprenedors locals faciliten que, tant la ciutat com la comarca, tinguin un gran potencial per ser un referent internacional del turisme sostenible.

L’objectiu és que una ciutat i una comarca que ara no són eminentment turístiques –són en bona part industrials– aprenguin a potenciar els propis atractius i esdevinguin una referència del healthy tourism, obrint noves perspectives econòmiques de futur al territori. El Healthy Destinations Lab comença a treballar ja aquest mes de desembre i, a partir del mes de febrer, arrencaran els tallers i sessions que ajudaran a desenvolupar una metodologia per a la creació de destinacions turístiques sostenibles que tinguin un impacte positiu en les comunitats i l’entorn.

Airbnb posarà a disposició del teixit socioecònomic local i dels emprenedors de la comarca el seu coneixement en les dinàmiques del turisme del segle XXI. Membres de l’equip d’Airbnb, amfitrions i emprenedors a la plataforma participaran en primera persona en aquest Lab, posant l’èmfasi en el turisme experiencial, que prima la qualitat i l’autenticitat, i que està basat en el component d’hospitalitat que aportin les comunitats locals.

L’Adoberia Bella, l’espai del Lab · L’Adoberia Bella, recentment restaurada com un referent en la recuperació del patrimoni industrial d’Igualada, acollirà les diferents activitats vinculades al Healthy Destinations Lab, que ha de situar Igualada a l’avantguarda del sector turístic, esdevenint una referència en formació i desenvolupament de noves destinacions a través de la tecnologia.

En aquest entorn, el Lab realitzarà diverses activitats, com tallers temàtics i activitats de cocreació dirigides per experts, amb l’objectiu d’oferir a amfitrions, empresaris i públic l’oportunitat de millorar les experiències d’hospitalitat i beneficiar, d’aquesta manera, la comunitat local. A més, a la primavera de 2019, la ciutat acollirà l’Igualada New Destinations Summit, un esdeveniment internacional format per panels, xerrades i tallers amb experts internacionals, que posaran en comú les millors experiències de turisme sostenible al món i que també involucraran la comunitat local.

Actualment, l’Ajuntament d’Igualada ultima la redacció del seu Pla Local de Turisme, un document que contempla precisament la creació d’un espai per a la reflexió i el desenvolupament d’iniciatives turístiques modernes, basades en les experiències i els valors sostenibles. En aquest context, doncs, la cooperació amb Airbnb per aquest Healthy Destinations Lab, s’ha considerat molt adequada. La voluntat és involucrar-hi també altres partners públics, que garanteixin la transferència de coneixement i l’impuls de tot el sector turístic representatiu a la comarca.

L’alcalde, Marc Castells, destaca que “el fet que una companyia amb aquest abast internacional i expertesa aposti per desenvolupar el potencial turístic d’un territori com el nostre té un valor indiscutible”. En aquest sentit, destaca que amb aquesta aliança “no només situarem Igualada com un pol de referència internacional sobre noves tendències turístiques, sinó que els agents socioeconòmics coneixeran què cerca el turista actual, com poden ser bons amfitrions, com aprofitar les noves eines que tenen a l’abast i com oferir propostes i experiències autèntiques i atractives”. Tot plegat, conclou, facilitarà noves perspectives econòmiques de futur per al territori, consolidant les propostes ja existents i sumant-ne de noves.

Col·laboració públicoprivada per al desenvolupament local · Airbnb ha arribat a acords amb més de 500 governs i regions de tot el mon. Amb la iniciativa presentada avui, Airbnb vol posar l’èmfasi en una de les seves prioritats a nivell internacional, el turisme sostenible.

Arnau Muñoz, director general d’Airbnb a Espanya i Portugal, afirma que “treballem per fer del turisme un recurs al servei de les comunitats i apostem per Igualada com a eix central pel desenvolupament d’aquests tipus de programes; el Lab vol posar les eines digitals a favor d’un turisme que no faci servir grans infraestructures, sinó que aprofiti i optimitzi les ja existents i que faci arribar els beneficis del turisme a zones amb gran interès sociocultural però desconegudes”.

A la presentació de la iniciativa, que ha tingut lloc aquest dimecres, 28 de novembre, hi ha assistit una destacada representació del teixit socieconòmic local.