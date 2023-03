Acord històric per protegir el 30% dels oceans

Foto: Unsplash/Thomas Kelley

L'ONU ha arribat a un acord històric per crear el primer tractat internacional de protecció de l'alta mar, després de més de 15 anys de discussions i quatre de converses formals. Aquest tractat és crucial per conservar el 30% de la terra i els oceans del món cap al 2030, com es va acordar en un acord signat a Montreal el desembre del 2020, ja que actualment només l' 1% de l'alta mar està protegida . El tractat internacional de protecció de l'alta mar permetrà, així, la creació de zones marines protegides en aigües internacionals.

El secretari general António Guterres ha felicitat els països membres de l'ONU per haver finalitzat el text per garantir la conservació i l'ús sostenible de la diversitat biològica marina de les zones fora de la jurisdicció nacional, qualificant-lo d'un "avenç" després de gairebé dues dècades de converses. "Aquesta acció és una victòria del multilateralisme i dels esforços globals per contrarestar les tendències destructives que s'enfronten a la salut dels oceans, ara i per a les generacions futures", segonsr el cap de l'ONU en un comunicat emès pel seu portaveu dissabte al vespre poques hores després de l'acord, a la seu de l'ONU a Nova York, on les últimes dues setmanes s'han estat duent a terme dures negociacions sobre l'esborrany del tractat. L'acord assolit pels delegats de la Conferència Intergovernamental sobre Biodiversitat Marina de les Àrees Fora de la Jurisdicció Nacional, més coneguda per les seves sigles BBNJ , és la culminació de les converses facilitades per l'ONU que van començar l'any 2004.

L'acord, que ja es coneix com el "Tractat d'Alta Mar", situaria el 30% dels oceans del món en àrees protegides, destinaria més diners a la conservació marina i inclouria l'accés i l'ús dels recursos genètics marins.

Segons Guterres "el tractat és crucial per abordar la triple crisi planetària del canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat i la contaminació" i "també és vital per assolir els objectius i objectius relacionats amb l'oceà de l' Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible i el Marc Global de Biodiversitat de Kunming-Montreal ", fent referència a l'anomenat compromís '30x30 ' de protegir un terç de la biodiversitat del món, a la terra i al mar, per al 2030, feta per una històrica conferència de l'ONU a Mont-real el desembre passat.

En assenyalar que la decisió del BBNJ es basa en el llegat de la Convenció de les Nacions Unides sobre el Dret del Mar ( UNCLOS ), el secretari general va felicitar totes les parts per la seva ambició, flexibilitat i perseverança, i va saludar l'ambaixadora Rena Lee, de Singapur, pel seu lideratge i dedicació. La declaració també reconeixia el suport crític de les organitzacions no governamentals, la societat civil, les institucions acadèmiques i la comunitat científica.

Segons el director general de la Unió Internacional per la Conservació de la Natura (UICN), el doctor Bruno Oberle, "el Tractat d'Alta Mar obre el camí perquè la humanitat ofereixi finalment protecció a la vida marina a través de grans extensions de l'oceà. La seva adopció tancarà una bretxa important en el dret internacional i oferirà un marc perquè els governs treballin junts per protegir la salut global dels oceans, la resiliència climàtica i el benestar socioeconòmic i la seguretat alimentària de milers de milions de persones. Estem preparats per donar suport a la seva implementació”.

Foto: Andrzej Kryszpiniuk / Unsplash

Un acord històric

Les negociacions per arribar a un acord sobre la protecció de la biodiversitat marina a l'alta mar s'havien endarrerit durant diversos anys a causa de desacords sobre el finançament i els drets de pesca . Els països en desenvolupament han estat pressionant perquè se'ls ofereix més suport financer per participar en la investigació i la protecció de la biodiversitat marina a l'alta mar, mentre que alguns països han estat preocupats per la possibilitat de perdre els seus drets de pesca en alta mar.

El tractat està destinat a contrarestar les amenaces que pesen en els ecosistemes vitals per a la humanitat. El text final del tractat no pot patir alteracions significatives després de dues setmanes de converses intenses a la seu de l'ONU, inclosa una sessió maratoniana nocturna a Nova York, entre divendres i dissabte, que va durar 38 hores. "El vaixell va arribar a la costa" , la presidenta de la conferència, Rena Lee , va anunciar el tan esperat consens, que va ser rebut amb aplaudiments dels delegats.

L'acord aconseguit per crear el primer tractat internacional de protecció de l'altamar serà adoptat formalment una vegada que sigui revisat per juristes i traduït a les sis llengües oficials de les Nacions Unides.

L'alta mar és la zona dels oceans que es troba més enllà de les Zones Econòmiques Exclusives dels Estats, a una distància màxima de 370 km de la costa, i no és sota la jurisdicció de cap país. Malgrat representar més de 60% dels oceans i gairebé la meitat del planeta, ha estat ignorada durant molt de temps.

Tot i això, s'ha demostrat que és vital protegir-la a causa de la seva biodiversitat, que inclou espècies microscòpiques que produeixen la meitat de l'oxigen que respirem i ajuden a limitar l'escalfament global en absorbir CO₂. Lamentablement, els oceans s'estan debilitant a causa de l' escalfament , l' acidificació de l'aigua , la contaminació i la sobrepesca .

El nou tractat sobre alta mar també estableix la creació d'un fons per ajudar els països en desenvolupament a complir les seves obligacions de protegir la biodiversitat de l'alta mar i fer estudis d'impacte ambiental. A més, inclou un mecanisme per resoldre les disputes que puguin sorgir entre els estats sobre el compliment del tractat.

Aquest acord històric marca una fita a la protecció de la biodiversitat marina i és un pas important cap al compliment dels objectius de desenvolupament sostenible de l'ONU. La comunitat internacional ha reconegut la necessitat de protegir l'alta mar i aquest tractat proporciona una eina important per fer-ho..