Accelerar el canvi per evitar una crisi mundial de l'aigua

Foto © UNICEF/Omid Fazel. L'aigua neta i les bones pràctiques d'higiene són essencials per a la salut dels infants de l'Afganistan.

La nova edició de l'Informe de les Nacions Unides sobre el Desenvolupament dels Recursos Hídrics al Món, que s'ha presentat en vigílies de la Conferència de les Nacions Unides sobre l'Aigua del 2023, s'ha centrat en dos temes: les associacions i la cooperació.

L'informe l'ha publicat l'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO), i destaca les formes de col·laboració que els actors poden fer servir per superar els reptes comuns.

"Urgeix establir mecanismes internacionals sòlids per evitar que la crisi mundial de l'aigua es descontroli", ha declarat la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay. "L'aigua és el nostre futur comú, i és essencial actuar plegats per compartir-la equitativament i gestionar-la de manera sostenible".

Segons l'informe, al món hi ha 2.000 milions de persones que no tenen aigua potable i 3.600 milions que no tenen accés a un sanejament gestionat de manera segura.

Es preveu que la població urbana mundial que s'enfronta a l'escassetat d'aigua es dupliqui, passant de 930 milions el 2016 a entre 1.700 i 2.400 milions de persones el 2050 .

La incidència creixent de sequeres extremes i prolongades també està afectant els ecosistemes, amb greus conseqüències per a les espècies animals i vegetals, segons l'informe.

Foto. PNUMA/Lisa Murray. Un nen recull aigua d'una conca rehabilitada a l'estat meridional sudanès Nilo Blanco.

S'acosta una crisi mundial

Richard Connor, redactor en cap de l'informe, ha explicat que "la incertesa va en augment". "Si no ho abordem, es produirà una crisi mundial", ha afirmat assenyalant la reducció de la disponibilitat del recurs i l'augment de la demanda, des del creixement urbà i industrial fins a l'agricultura, que per si sola consumeix el 70 % del subministrament mundial.

La creació d'associacions i la cooperació són fonamentals per fer realitat els drets humans a l'aigua i per superar els reptes existents.

L'escassetat econòmica d'aigua és un gran problema, on els governs no proporcionen un accés segur, com al centre d'Àfrica. Mentrestant, l'escassetat física és pitjor a les zones desèrtiques, inclòs el nord de l'Índia i parts de l'Orient Mitjà.

Malgrat les possibles "guerres de l'aigua" davant d'una crisi mundial, Connor ha afirmat que aquest recurs natural essencial " tendeix a conduir a la pau i la cooperació més que al conflicte".

Reforçar la cooperació transfronterera és la principal eina per evitar els conflictes i l'escalada de tensions: 153 països comparteixen prop de 900 rius, llacs i sistemes aqüífers, i més de la meitat han signat acords.

Pobles i ciutats, rural i urbà

L'informe, que detalla les experiències -bones i dolentes- dels esforços de col·laboració, explica com l'acceleració dels avenços en la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 depèn de la millora d'una cooperació positiva i significativa entre les comunitats de l'aigua, el sanejament i el desenvolupament en general.

Les innovacions durant l'inici de la pandèmia de COVID 19 van veure com es formaven aliances entre les autoritats sanitàries i d'aigües residuals, que juntes van ser capaces de rastrejar la malaltia i proporcionar dades crítiques a temps real.

Des dels habitants de les ciutats fins als petits pagesos, les associacions han produït resultats mútuament beneficiosos.

Invertir amb seny

Des dels sistemes de tractament d'aigües residuals fins a la protecció d'aiguamolls, els esforços que contribueixin a reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle haurien d'"obrir la porta a una col·laboració més gran i augmentar l'accés als fons per a l'aigua", ha afirmat. " No obstant, la comunitat de l´aigua no està aprofitant aquests recursos", va dir, expressant la seva esperança que l´informe i la conferència puguin desencadenar debats productius i resultats sobre el terreny.

"La cooperació és el cor del desenvolupament sostenible, i l'aigua és un connector immensament poderós. No hem de negociar l'aigua; hem de deliberar-hi".

Johannes Cullmann, assessor científic especial del president de l'Organització Meteorològica Mundial (OMM), ha explicat que "és qüestió d'invertir amb seny".

Tot i que els recursos hídrics i la manera com es gestionen influeixen en gairebé tots els aspectes del desenvolupament sostenible, inclosos els 17 ODS, les inversions actuals s'han de quadruplicar per assolir els més de 600.000 milions de dòlars anuals que s'estimen necessaris per fer realitat l'Objectiu número 6, relatiu a l'accés universal a l'aigua i al sanejament. L'aigua, al cap ia la fi, és un dret humà.

Bé comú, no mercaderia

De fet, l'aigua s'ha de "gestionar com un bé comú, no com una mercaderia", segons un grup de 18 experts independents i relators especials de l'ONU en una declaració conjunta .

"Considerar l'aigua com una mercaderia o una oportunitat de negoci deixarà enrere aquells que no poden accedir o pagar els preus del mercat", van declarar, afegint que l'avanç a les metes de l'Objectiu número 6 només pot passar de manera efectiva si les comunitats i els seus drets humans són al centre de les discussions.

"És hora de posar fi a un enfocament tecnocràtic de l'aigua i tenir en compte les idees, els coneixements i les solucions dels pobles indígenes i les comunitats locals que entenen els ecosistemes aquàtics locals per garantir la sostenibilitat de l'agenda de l'aigua", van afirmar .

La mercantilització de l'aigua "desbaratarà la consecució dels objectius de desenvolupament i obstaculitzarà els esforços per resoldre la crisi mundial de l'aigua", van afirmar els experts.

Foto. UNICEF/Proscovia Nakibuuka. Uns nens rentant-se les mans en un dipòsit d'aigua instal·lat a la seva escola primària al nord-est d'Uganda.