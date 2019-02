“Esperem comptar amb la participació de 1.200 dones embarassades per poder examinar amb detall diversos determinants de la salut dels infants en relació a la contaminació atmosfèrica. Un dels objectius principals és avaluar el paper que juga la placenta front als contaminants de l’aire”, ha detallat Jordi Sunyer, director del projecte i cap del programa d'Infància i Medi Ambient d'ISGlobal.

Una altra de les novetats front a estudis anteriors és l’avaluació de l’exposició individual de cada voluntària a la contaminació atmosfèrica, tant a casa com a l’exterior, mitjançant dispositius de mesura fixos i mòbils.

Acte de presentació del projecte BiSC

El projecte continua les línies de recerca obertes anteriorment per estudis precedents, com el Projecte INMA o BREATHE, també dirigits per l’investigador Jordi Sunyer. Les principals troballes realitzades fins ara apunten a l’existència d’efectes perjudicials de la contaminació de l’aire sobre les funcions cognitives de nens i nenes en edat escolar i també a canvis funcionals en aquest òrgan. El plantejament de BiSC consisteix a centrar-se en la primera etapa de la vida per esbrinar en quin moment comencen a observar-se els efectes dels contaminants de l’aire sobre el desenvolupament cerebral. Amb aquest objectiu, s’examinarà el cervell mitjançant proves de diagnòstic amb imatge abans i després del part.

“Aquest és el primer projecte que analitza el cervell amb imatges abans i després del naixement en relació a la contaminació atmosfèrica. Es tracta d’una etapa determinant de la vida en la qual el cervell es troba en plena formació i resulta especialment vulnerable”, ha explicat María Dolores Gómez Roig, cap de Servei d'Obstetrícia i Ginecologia de BCNatal-Hospital Sant Joan de Déu.

La recerca també prestarà atenció especial al creixement fetal i del nadó després del naixement.

Les embarassades que hi participen porten durant 48 hores una motxilla. Servirà per analitzar les partícules de contaminació que respiren i si poden afectar el nadó que estan esperant.

Crida a les dones embarassades

El projecte, que ja ha començat, es troba en fase de creació d’una cohort de dones embarassades. L’objectiu inicial és aconseguir la implicació de 1.200 voluntàries que resideixin a la ciutat de Barcelona i es trobin en el primer trimestre d’embaràs. Amb aquest fi, BCNatal i l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau oferiran la possibilitat de participar al projecte a través de les seves consultes d’obstetrícia. A més a més les dones interessades poden sol·licitar informació a través del web www.projectebisc.org.

“La fase de reclutament és clau per a garantir l’èxit d’un projecte que podria ser molt important per a la salut de generacions futures. Per això fem una crida a la participació a les dones embarassades de Barcelona”, ha dit Elisa Llurba, directora del servei de Ginecologia i Obstetrícia de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

BiSC compta amb un pressupost de 3,5 milions d’euros i ha estat possible gràcies a la fusió d’una Advanced Grant de l’European Research Council (ERC) i fons competitius del Health Effects Institute (HEI). La durada inicial prevista són tres anys, tot i que l’objectiu a llarg termini és establir una cohort de naixement que permeti fer un seguiment de la salut durant tota la vida dels bebès nascuts en el transcurs del projecte, així com de les seves mares.