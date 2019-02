En aquesta edició s’han convocat el Premi Jordi Peix per a un projecte de planificació de la gestió per a la prevenció d'incendis forestals, el Premi Rossend Montané a un projecte d'informació i sensibilització de la societat per la prevenció dels incendis forestals, i el Premi honorífic Joaquim Maria de Castellarnau destinat a reconeixer la trajectòria d'una persona en relació a la prevenció dels incendis forestals.

Els candidats al Premi Jordi Peix, al que hi opten quatre agrupacions, són l’ADF Alt Berguedà pel projecte “Suport al Paral·lel Festival de Cal Companyó”; l’ADF Sant Sadurní, de Sant Sadurní d’Osormort, pel projecte “El bosc de les escoles”; l’ADF Terrassa per “Accions de sensibilització en la prevenció d'incendis entre la ciutadania de Terrassa, i l’ADF Vallbona, de Vallbona d’Anoia, pel projecte “Motoserres solidàries”.

Pel que fa al Premi Rossend Montané, els set candidats d’aquesta edició són l’ADF Llinars del Vallès, pel projecte “Elements de prevenció d'incendis”; l’ADF Matadepera pel "Projecte ampliació controladf.cat"; l’ADF Pla de Bages per “Nou protocol d'activació, sortida i actuació de les ADF Bages - Moianès”; l’ADF Puigmadrona - Olorda, de de Molins de Rei i el Papiol, pel projecte ”Localitzadors de personal en emergències”; l’ADF Teià per “Aprofitament dels recursos naturals de la finca del Vedat: aprofitament de l’aigua de les sobreeixides de les fonts de l’Ajupit”; l’ADF Tordera per “La gestió integrada en la prevenció d'incendis a escala local” i l’ADF Piera pel Projecte local d’autogestió en prevenció d’incendis forestals.

Finalment, el Premi honorífic Joaquim Maria de Castellarnau és un reconeixement públic a la trajectòria d'una persona en relació a la prevenció dels incendis forestals, a proposta de les diferents ADF del territori, es donarà a conèixer en el mateix acte.