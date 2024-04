Un curs més, el Programa d’Educació Ambiental del Consorci Residus Vallès oferirà activitats en relació amb la gestió dels residus a les diferents etapes educatives. L’entitat comarcal preveu que es realitzin més de 700 activitats al llarg del 2024, arribant a la xifra dels 16.000 participants. Des del passat octubre, ja han participat 428 classes, uns 9.512 alumnes. De moment i fins que no arribi el mes de juny per certificar les expectatives del consorci, es mantenen com a activitats més sol·licitades la visita presencial al CTR-Vallès i l’escape room ‘Retorn a la Terra’.

D’altra banda, prop de 4.000 alumnes han passat per les instal·lacions del Centre de Tractament de Residus i la Planta de Can Barba, per a poder conèixer el procés dels residus des que es generen a casa fins que es recuperen els seus materials. A més, les ciutats de Terrassa i Castellar del Vallès ja s’han implicat al projecte ‘ApS Swap Party’ on l’alumnat de les escoles Pia i El Casal, respectivament, han pogut aprofundir en els seus coneixements sobre la reutilització de la roba per evitar el residu tèxtil.