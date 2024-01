Ethel Eljarrat és la directora de l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA). Com a experta en microplàstics i la seva toxicitat per als éssers marins, en aquesta conversa parlem amb ella de quin futur espera als nostres mar i oceans i quines normatives calen per revertir la situació com més aviat millor.

Gravació i muntatge: Pere Elías