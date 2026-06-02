“Els espais verds sense soroll tenen efectes restauratius”

Jaume Fons, doctor en biologia
Marc Solanes Calderón
Periodista. Cap de redacció de continguts propis de Sostenible.cat
02/06/2026 - 16:34

Els parcs urbans no només serveixen per fer esport, passejar o gaudir de la natura: també són una eina de salut pública. Però què passa quan aquests espais estan envoltats de trànsit i contaminació acústica?

 

 

 

Els parcs urbans no només serveixen per fer esport, passejar o gaudir de la natura: també són una eina de salut pública. Però què passa quan aquests espais estan envoltats de trànsit i contaminació acústica?

L'entrevista amb Jaume Fons, doctor en biològia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) explora la relació entre soroll, salut cardiovascular i capacitat cognitiva, especialment en col·lectius vulnerables com la infància. També posa el focus en el potencial restauratiu dels espais verds tranquils, capaços de reduir l'estrès i millorar la qualitat de vida de les persones que viuen a les ciutats.

A partir d'exemples com els de Bilbao i València, la conversa aborda la necessitat d'integrar la gestió del soroll, la planificació urbana, la mobilitat i la infraestructura verda en una mateixa estratègia. Preservar els parcs silenciosos, reduir el trànsit als seus entorns i ampliar les zones verdes són algunes de les mesures que poden contribuir a construir ciutats més saludables, resilients i habitables.

 

Filmmaker: Julián Chamorro

 

 
Etiquetes: 
Parcs i jardins
UAB
contaminació acústica
espais verds

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