A punt la sisena edició de la Setmana Sense Soroll

La contaminació acústica és un dels principals problemes de salut ambiental a Europa. És causada pel soroll procedent de diverses fonts i està àmpliament present, no només als entorns urbans més concorreguts, sinó cada cop més en entorns naturals. La Generalitat de Catalunya, coincidint amb el Dia internacional de sensibilització contra el soroll, que es celebra el 24 d’abril, impulsa la Setmana Sense Soroll 2024 (SSS’24), esdeveniment que promou mesures i iniciatives en el marc de la prevenció de la contaminació acústica, com ara la difusió, sensibilització i l’educació ambiental.

Les zones tranquil·les

Amb el lema “Gaudeix el silenci”, la SSS’24 vol posar especial valor a la preservació de les zones tranquil·les als entorns urbans, que generen benestar i milloren la qualitat de vida de les persones. Hi ha publicades al web propostes d’activitats per tal que realitzin totes les administracions públiques, entitats i centres educatius que s’adhereixin a la Setmana. També en el marc d’aquesta setmana, els dies 24 i 25 d'abril se celebra a Manresa el Congrés Acusticat, esdeveniment biennal de referència del sector acústic a Catalunya.

Les zones tranquil·les en àrees urbanes són de gran importància, ja que generen benestar i salut sobre les persones que les poden gaudir de manera habitual. Hi ha evidències científiques que indiquen que els nivells baixos de dosis de soroll augmenten el benestar. Publicacions recents de l’Agència Europea del Medi Ambient indiquen que l’existència de zones verdes prop del lloc de residència reverteix en una millora de la salut de les persones.

Identificació d’àrees i itineraris tranquils

La Directiva 2002/49/CE, de 25 de juny, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental, defineix el concepte de “zona tranquil·la en una aglomeració”, recollit com a “zona d’especial protecció de la qualitat acústica en entorn urbà” en la normativa catalana, i estableix que els plans d’acció per a la reducció del soroll han d’incloure actuacions de protecció de la qualitat acústica d’aquestes zones. És per aquest motiu que des de la Generalitat de Catalunya s’ha impulsat la creació d’una aplicació per a dispositius mòbils per identificar i caracteritzar acústicament àrees i itineraris tranquils de les zones urbanes a partir de la participació ciutadana. El projecte s’emmarca en el Programa de compra pública d’innovació de la RIS3CAT 2030, Estratègia per a l’especialització intel·ligent de Catalunya 2030.

Durant la SSS’24 es faran proves pilot d’aquesta app a diferents municipis de Catalunya. L’eina encara està en la fase inicial del seu desenvolupament i es preveu tenir-la enllestida a finals d’aquest any per tal que pugui ser operativa i estar a disposició dels municipis que desitgin delimitar les seves àrees tranquil·les a partir de l’any vinent.

Adhesions i activitats arreu del territori

Les biblioteques, centres educatius, centres cívics, administracions públiques i institucions de tot tipus poden adherir-se a la SSS i organitzar activitats arreu del territori omplint el formulari del web de la SSS’24. Des del Departament d’Acció Climàtica s’han fet propostes d’activitats i ja n’hi ha programades una quarantena, des de passejades sonores per prendre consciència dels sons que ens envolten a concursos fotogràfics sobre el silenci.

S’han organitzat també activitats en col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i l’Àrea Metropolitana de Barcelona, com la “Campanya de sensibilització per al soroll de motocicletes i ciclomotors”, o l’activitat “Quin soroll fem?”. També s’ha fet arribar a totes les biblioteques de Catalunya i Escoles Verdes els punts de llibre i adhesius de la SSS’24.

Acusticat 2024

L’Acusticat és un esdeveniment biennal del sector de l’acústica a Catalunya. Enguany se celebra al Teatre Kursaal de Manresa els dies 24 i 25 d’abril. El programa, que ja està disponible al web www.congresacusti.cat, inclou més d’una vintena de ponències, taules rodones i activitats complementàries que comptaran amb la participació més de 300 persones expertes en la matèria, i que volen promoure la reflexió sobre temes molt presents en el nostre dia a dia.

L’Acusticat està organitzat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, l’Àrea d’Acció Climàtica i Transició Energètica de la Diputació de Barcelona, amb el suport de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, l’Associació de Consultors Acústics de Catalunya, el Laboratori d'Enginyeria Acústica i Mecànica de l’UPC i l’Ajuntament de Manresa. A més, compta amb un ampli suport d’empreses del sector que presentaran els seus serveis i solucions acústiques a la fira expositiva que tindrà lloc durant el congrés al mateix teatre Kursaal.